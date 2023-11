Spójrzcie na buty Kasi Tusk. Za chwilę wszyscy będą je nosić

Katarzyna Tusk dba o starannie dopracowane stylizacje nie tylko na co dzień, ale również podczas urlopu. Podczas wspólnego wypoczynku z najbliższymi prezentuje się w strojach, które idealnie sprawdzą się podczas chłodniejszych dni. Na co tym razem postawiła?

Katarzyna Tusk postanowiła wybrać się z najbliższymi do Zakopanego. Dzięki temu, że obecnie jest jeszcze przed sezonem, celebrytka może liczyć na mniejsze obłożenie hoteli oraz niewielu turystów spacerujących po okolicy.

Blogerka, jak przystało na prawdziwą ikonę mody, zadbała także o odpowiednie stylizacje. Jeden z jej ostatnich looków, którymi pochwaliła się na InstaStories, to prawdziwy majstersztyk na zimę.

Tusk udało się nie tylko dopasować swój strój do panujących warunków atmosferycznych, ale jednocześnie wpisywać się w najgorętsze trendy sezonu, co w przypadku zimowych outfitów nie jest wcale takie proste.

Córka Donalda Tuska postawiła na kremową, dzianinową sukienkę mini, która świetnie sprawdzi się podczas chłodniejszych dni. Model z golfem dodatkowo ochroni linię szyi przed zimnem. Strój celebrytki uzupełniły czarny, klasyczny płaszcz oraz ciemne, grube rajstopy. Całość prezentowała się niezwykle stylowo, a do tego idealnie wpisywała się w zimowy charakter stylizacji.

Zimą zależy nam nie tylko na trendach, ale i wygodzie. Buty, które Katarzyna Tusk dobrała do swojej ostatniej stylizacji, idealnie spełniają oba te kryteria.

Celebrytka do Zakopanego zabrała popularne śniegowce ozdobione charakterystycznym barankiem. Model wyróżniają również sznurowania, które w pewnym sensie dodają jej stylizacji góralskiego charakteru.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!