Włożyła sukienkę z połyskiem. Flesz zrobił swoje

Gwiazdy u schyłku roku wprowadzają do swojej garderoby nieco więcej szaleństwa i blichtru. Tancerka i prezenterka telewizyjna, Ida Nowakowska, także skusiła na połysk i to w wydaniu total look. Jeśli szukasz inspiracji na imprezę sylwestrową, koniecznie zerknij na jej elegancką sukienkę z syrenim dołem i buty, które aż proszą się o wyjście na imprezę.