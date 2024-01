Włożyła suknię z koronki. Na Złotych Globach zrobiła furorę

Choć nie weszła na ściankę, to i tak nie umknęła uwadze fotoreporterów. Kylie Jenner na galę rozdania Złotych Globów wybrała opiętą, a dodatkowo prześwitującą sukienkę z koronek, które najwyraźniej z hukiem powracają do mody. Ale to tył kreacji zrobił furorę.