Włożyła ultrakrótką sukienkę. Mało kto by się odważył

Julia Dybowska to młoda celebrytka, którą na Instagramie obserwuje ponad pół miliona osób. Na swoim profilu dzieli się kulisami luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki partnerowi – biznesmanowi z Teheranu, którego majątek wycenia się na kilka miliardów złotych .

Teraz zawitała do Paryża i regularnie publikuje zdjęcia kolejnych stylizacji. Dybowskiej z pewnością nie zaliczymy do grona minimalistek . Lubi bowiem błysk, niestandardowe kroje i mnogość dodatków. Teraz pokazała się w letniej odsłonie, która idealnie sprawdziłaby się przy okazji imprezy koktajlowej.

Julia Dybowska mogłaby być księżniczką Disneya w prawdziwym życiu, co udowodniła już niejedną stylizacją. Biała sukienka mini , którą ostatnio włożyła w Paryżu, jest tego najlepszym przykładem. Haftowany materiał rozchodził się poniżej biustu. Nie sposób też nie zwrócić uwagi na bufiaste rękawy , które można nosić na ramionach lub opuszczać niżej w kokieteryjnym stylu.

W jej przypadku luksusowa torebka to "must have"