Włożyła ultrakrótką sukienkę. W Paryżu wyglądała jak milion dolarów

Anja Rubik pojawiła się w paryskim Le Grand Palais Ephemere na wystawie niemieckiego fotografa sztuki Juergena Tellera o tytule "I want to live". Wydarzenie przyciągnęło całą śmietankę towarzyską - w tym Anthony’ego Vaccarello, Evę Herzigovą czy Björk. Ale to polska topmodelka zachwyciła wszystkich w czarnej sukience mini, rajstopach i wysokich szpilkach.