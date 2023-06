Włożyła wiązane bikini. Z taką "górą" trzeba uważać

Jeszcze do niedawna Anna Wyszkoni miała blond włosy, sięgające prawie do ramion, co można było zaobserwować podczas jej ostatniego występu w Opolu. To był jeden z nielicznych przypadków, kiedy piosenkarka miała wyprostowane włosy, gdyż zazwyczaj stawia na naturalne fale w stylu artystycznego nieładu.