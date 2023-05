Ania Wyszkoni lubi błyszczeć. Tak wystąpiła na koncercie

Styl Ani Wyszkoni na przestrzeni lat znacznie się zmienił, a sama artystka zdecydowała się porzucić skromne stylizacje i coraz częściej stawia na odważne kroje. Sceniczne looki wokalistki to przeważnie krótkie sukienki, eleganckie marynarki, frędzle, błysk i glam.

Na jednym z ostatnich koncertów wokalistka pojawiła się w błyszczącym komplecie. Srebrną marynarkę o klasycznym kroju założyła do luźnych spodni z wysokim stanem. Stylizację uzupełniła białym crop topem.

Do takiego outfitu wokalistka zazwyczaj zakłada wysokie sandałki. Tym razem Wyszkoni zrezygnowała ze szpilek i do eleganckiego garnituru włożyła wygodne, białe sneakersy. Ten fason butów ostatnio pojawia się często w mediach społecznościowych wielu polskich celebrytek.

Ania Wyszkoni przeważnie sięga po cekiny w bieli i czerni, jednak zdarza jej się zaszaleć i pokazać się w nasyconych barwach. Soczysty total look w zielonym odcieniu idealnie pasuje do koloru włosów oraz karnacji artystki.

