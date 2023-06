Nowy trend na lato. Kiedyś nazywany kiczem, dziś uwielbiany przez Rozenek, Wyszkoni i Wieniawę

Zestawy rodem z sypialni, wygodne, nonszalanckie i z dystansem do mody, to jedna z tych rzeczy, w jakich coraz częściej chodzą gwiazdy. Nic dziwnego – z ich pomocą można stworzyć absolutnie ciekawy look, a przy okazji zapewnić sobie maksymalną swobodę. Stylowo? I to jak.