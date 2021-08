Wnętrza industrialne – dlaczego warto postawić na surową aranżację?

Na co jeszcze zwracać uwagę, urządzając industrialne wnętrza?

Urządzając swój dom w stylu industrialnym, dobieraj oświetlenie tak, aby każde pomieszczenie było wystarczająco dobrze doświetlone. Pozwoli Ci to na optyczne powiększenie wnętrza oraz wprowadzenie nietypowego charakteru do każdego pomieszczenia. Istotne jest też to, że do wnętrz industrialnych wykorzystasz własnoręcznie robione meble oraz te pochodzące z recyklingu, dzięki czemu zminimalizujesz koszty przedsięwzięcia. Najważniejsze jest to, abyś wnętrze Twojego domu urządził w zgodzie z ogólnie panującymi zasadami dotyczącymi stylistyki industrialnej.