Wnioski są jednoznaczne. Kobiety boją się mówić o swoich sukcesach

Akcja #JestemWszechmocna powstała dla kobiet i o kobietach. W ten sposób chciałyśmy zachęcić was do mówienia o swoich mocnych stronach, doświadczeniach, sukcesach, o tym, co uważacie za swoją siłę. Zadałyśmy wam jedno, z pozoru łatwe pytanie: "Jaka jest twoja moc?". Okazało się, że odpowiedź była nie lada wyzwaniem.