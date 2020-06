Wnuczka Elvisa Presleya świętuje 31. urodziny. Riley Keough zmieściła odważną fotografię

Riley Keough ostatnio świętowała 31. urodziny. Z tej okazji opublikowała na swoim instagramowym profilu odważną fotografię. Czyżby odziedziczyła ducha rock and rolla po Elvisie Presleyu?

Riley Keough pozuje nago

Na zamieszczonym zdjęciu aktorka relaksuje się na leżaku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jest zupełnie naga. No może nie do końca... ma na sobie grube, niebieskie skarpety i klapki Birkenstock. Za popularne obuwie w Polsce trzeba zapłacić od 170 złotych do ponad 300 złotych.