Turcja. Skarżyła się na ostry ból. Miała w brzuchu 9-kilogramowego guza

Historia pewnej mieszkanki Turcji wydaje się nieprawdopodobna, ale wydarzyła się naprawdę. 45-letnia Siddika Akkoyun, mieszkanka miejscowości Eskişehir, przez kilka lat uskarżała się na ból brzucha i ciągłe wzdęcia. Pomimo wielu konsultacji z lekarzami i przyjmowania coraz większych dawek leków, jej objawy nie ustępowały. Wręcz przeciwnie, w ostatnich tygodniach uciążliwa dolegliwość jeszcze bardziej dawała się we znaki. W końcu Akkoyun trafiła do szpitala, w którym wreszcie właściwie ją zdiagnozowano. To co usłyszała od specjalistów, mrozi krew w żyłach!