Wnuk Roberta F. Kennedy’ego walczył w Ukrainie. Trzymał to w sekrecie

Conor Kennedy walczył w Ukrainie. Zrobił to potajemnie

Kennedy napisał o swojej misji na Instagramie. "Chcę jak najlepiej to wykorzystać i zachęcić innych do działania. Jak wielu ludzi, byłem głęboko poruszony tym, co widziałem w Ukrainie, w ciągu ostatniego roku. Chciałem pomóc. Kiedy usłyszałem o Międzynarodowym Legionie, wiedziałem, że jadę i następnego dnia poszedłem do ambasady" - opowiada.