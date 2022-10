Ich ojciec jest w rosyjskiej niewoli. Tak pożegnał się z rodziną

Córkom obrońcy Azowstalu pozostały tylko jego zdjęcia. Przyznały, że każdego wieczora patrzą na nie i mówią: "Tatusiu, przeżyłyśmy kolejny dzień bez ciebie". - Opowiadam mu o wnukach. One go bardzo potrzebują. Proszę go, żeby wytrzymał tę niewolę. Musi to przeżyć - dodaje Anna.