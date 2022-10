Zginęli podczas bombardowania Kijowa. Kobieta była w szóstym miesiącu ciąży

Znajoma wspomina ostatnią rozmowę z Wiktorią. "Pisała, że wciąż słyszy wybuchy"

"Ci ludzie kochali życie" - powiedziała o parze Anna Petrukova, ich bliska znajoma. Wiktoria i Bohdan Zamchenko mieli po 34 lata. W Kijowie mieszkali od 2014 roku. Gdy rozpoczęła się wojna, kobieta przeniosła się do rodzinnego Równa. Tęskniła jednak za pracą. Wiktoria była somelierką i pracowała na co dzień w sklepie z winami. Po niedługim namyśle postanowiła wrócić do Kijowa.