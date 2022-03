Wojciech Bojanowski odważył się podzielić wyznaniem. Poruszające słowa

- Moja żona była brzemienna. Ja pracuję, a u mnie w domu się rozgrywa dramat: moje dziecko urodzi się chore, albo się w ogóle nie urodzi. Ja się przez taki komunikator dowiedziałem o tym. Byliśmy gotowi na to, by w domu urządzić szpital. By zmierzyć się z tym wszystkim, co się dzieje. Po kilkunastu dniach okazało się, że jego serduszko przestało bić - wyznał dziennikarz.