Wójt gminy Grunwald napisał list do premiera. Treść szokuje

Reakcja lokalnych działaczy

- Zostaliśmy poinformowani o sytuacji, w której Adam Szczepkowski - wójt gminy Grunwald - w piśmie do Premiera Polski informuje między innymi o tym, że przewodnicząca rady gminy i radna gminy mają córki lesbijki. Informacja ta została zamieszczona w kontekście sugerowanego braku kompetencji w obejmowanych przez nie stanowiskach - napisała Emilia Bartkowska-Młynek z Olsztyńskiego Marszu Równości w odniesieniu do listu wójta.

- Nigdy nie powinno dojść do sytuacji, w której orientacja seksualna i tożsamość płciowa jest wykorzystywana do oczerniania kogokolwiek, w tym rodziców osób LGBT+. Rodzice, którzy akceptują swoje dzieci w związku z ich orientacją i tożsamością płciową to rzadkość. Z badań jasno wynika, że 88% wyoutowanych nastolatków LGBT+ nie jest akceptowanych przez swoich ojców, a 75% przez swoje matki. Przekłada się to na sytuację, w której 70% nastolatków LGBT+ ma myśli samobójcze - napisała Bartkowska-Młynek.