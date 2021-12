Wojtek Sawicki pokazał zdjęcie z narzeczoną. Jest na nim zupełnie nagi

"Ta inspirowana kultowym portretem Yoko Ono i Johna Lennona fotografia mówi o naszej miłości więcej niż tysiąc słów. Nasze uczucie jest jak to zdjęcie – szczere, odważne i głębokie. Niemniej mieliśmy trochę wątpliwości, czy na pewno warto dzielić się czymś tak intymnym. Ale po trudnych i burzliwych rozmowach zdecydowaliśmy się na publikację. W końcu jesteśmy tu po to, żeby zmieniać świat, wywracać kanony do góry nogami. Poza tym tytułem naszej rozmowy jest "i niech mówią, co chcą". Mówcie więc, a my zajmiemy się naszą miłością" – stwierdził.