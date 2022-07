Wonder Care – Clochee x Viola Piekut. Życie to momenty…zadbaj o ich blask.

W myśl zasady, że najszlachetniejsze dzieła powstają w ciszy i są dopieszczane miesiącami, właśnie teraz – nieprzypadkowo latem, na światło dzienne wychodzą pierwsze produkty WONDER CARE, sygnowane CLOCHEE by Viola Piekut. To linia kosmetyków kierowana do wszystkich kobiet, którym zależy na efekcie zdrowej, promiennej, połyskującej, muśniętej słońcem skóry. Pierwszymi produktami z serii są: WONDER TAN Brązująca pianka do ciała i twarzy oraz WONDER GLAM Opalizujący krem do twarzy.