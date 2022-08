Workery damskie to hit tego sezonu! Jak stworzyć modne stylizacje z popularnymi butami w roli głównej?

Workery damskie – co to za buty?

Na początek odrobina teorii dla kobiet, które nie słyszały do tej pory o workerach. Co to za obuwie? To sznurowane botki sięgające za kostkę, które mogą pochwalić dość ciekawą historią. Pierwotnie były zarezerwowane dla robotników, którzy potrzebowali maksymalnie wygodnego obuwia do pracy fizycznej. Nie trzeba było długo czekać, aby komfortowe modele wpadły w oko projektantom, którzy następnie zaczęli lansować workery nie tylko w modzie męskiej, ale także damskiej.