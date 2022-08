Gorący trend na koniec lata. Pokochały go Jennifer Lopez i Małgorzata Kożuchowska

Wakacje powoli dobiegają końca, lecz prażące z nieba słońce wcale nie wskazuje na to, by lato miało prędko się skończyć. To dobra wiadomość dla fanek letnich, zwiewnych, kolorowych stylizacji. Można będzie nosić je jeszcze przez najbliższe tygodnie. Zatem teraz chcemy przedstawić wam sierpniowy trend, który przypadnie do gustu fankom tzw. sportowej elegancji czy stylu athleisure. Chodzi o to, by było szykownie, a zarazem wygodnie. Zestawienie tych dwóch elementów garderoby jest zatem strzałem w dziesiątkę. Trend pokochały zarówno zagraniczne, jak i polskie gwiazdy.