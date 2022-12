Wpadka Kurowskiej na wizji. Obśmiali to, co działo się z butami

Użytkownik zwraca uwagę na pewien szczegół

Aktorka w programie zaprezentowała się w garniturze o morskim kolorze. Do tego dobrała prosty, czarny top i czarne szpilki. To właśnie one przykuły wzrok jednego z użytkowników TikToka, który udostępnił nagranie na swoim profilu.