Wprowadziła trzy zmiany. Zrzuciła 45 kilogramów i została trenerką

Lekarz zalecił wyłączenie z diety czterech produktów. Tak rozpoczęła się wielka zmiana

Sasha, zgodnie z prośbą lekarza, wyłączyła z menu alkohol, pieczywo, makarony oraz ser. Choć początki były trudne, kobiecie udało znaleźć się zdrowe zamienniki poszczególnych produktów, które kiedyś często spożywała jako przekąski w ciągu dnia. Sasha nauczyła się zachowywać równowagę, co poskutkowało tym, że w trzy tygodnie poziom cukru w jej krwi wrócił do normy. To stało się motywacją kobiety do tego, by raz na zawsze pozbyć się nadwagi i zadbać o swoje zdrowie długofalowo.