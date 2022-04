Przed dwa tygodnie codziennie robiła plank. Była w szoku, że to naprawdę działa

Plank, czyli deska, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych ćwiczeń. Praktycznie każda osoba, która włączyła tę pozycję do treningowego planu, twierdzi, że przynosi ona świetne efekty. Jak jest naprawdę? Dociekliwa dziennikarka portalu Runners World postanowiła to sprawdzić.