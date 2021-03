Wpuszczają obce osoby do domów mimo pandemii. "Nie chcemy zabierać pracy innym"

"Pilnie zatrudnię do posprzątania mieszkania, 50m2 z myciem okien", "Dam pracę w sprzątaniu", "Szukam osoby, która posprząta mieszkanie 60 m2" – mimo, że zmagamy się z trzecią falą pandemii koronawirusa, tego typu ogłoszeń w sieci nie brakuje. Na jednej z grup w mediach społecznościowych takie posty publikowane są każdego dnia, a chętnych nie brakuje.

Lockdown im nie straszny

Okazuje się, że w czasie lockdownu nie słabnie popularność wynajmowania firm sprzątających czy zatrudniania osób do pomocy w prowadzeniu domu.

- W ubiegłym roku, podczas pierwszego lockdownu, był kryzys. Ludzie się bali, nie chcieli nikogo wpuszczać do siebie. Teraz jest zupełnie inaczej. Jest bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o sprzątanie mieszkań i domów oraz o pranie tapicerki meblowej. Ludzie chyba przyzwyczaili się do sytuacji, wiedzą, z czym się mierzą. Profesjonalne firmy sprzątające noszą maseczki, czasem kombinezony i przestrzegają wszelkich obostrzeń – powiedział Jakub Biesiada, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Firm Sprzątających.

Kobieta zwraca jednak uwagę na inną rzecz. Ofert dotyczących pomocy do sprzątania jest wiele, nie tylko tych z polecenia, ale również w różnych grupach w mediach społecznościowych. Problem jest taki, że na rynku robi się coraz gęściej.

- Jest większa konkurencja. Osoby, które straciły pracę, też zaczęły się ogłaszać do sprzątania. Często dają za niskie stawki i wiadomo, że klient wybierze ich, bo taniej. Na szczęście ja i moje koleżanki mamy swoich stałych klientów, do których chodzimy regularnie i możemy zarabiać. W czasie pandemii cały czas pracowałam, z wyjątkiem miesięcznej przerwy, kiedy wyjechałam na Ukrainę. Noszę rękawiczki, dezynfekuje ręce. Teraz przed świętami też jest dużo pracy: okna trzeba umyć, dywany uprać, podłogi pomyć… Niektórzy zatrudniają nas tylko na ten jeden raz – podkreśla pani sprzątająca.

Klaudia Chomicka, właścicielka firmy sprzątającej The Clean Design, również zauważyła, że do jej firmy zgłaszają się kobiety, które chcą zatrudnić się jako panie sprzątające, ponieważ straciły dotychczasową pracę.

- Jest większe zainteresowanie, głównie wśród osób, które ze sprzątaniem nigdy nie miały styczności. Teraz każdy łapie się wszystkiego, co może. Jeśli chodzi o sprzątanie, jest to złudne, bo to wcale nie jest taka łatwa praca jak mogłoby się wydawać – mówi w rozmowie z WP Kobieta.