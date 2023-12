Wracają do miasta rodzinnego. Marzą o "seksualnej przygodzie"

Kiedy jedni wracają do domu na święta z myślą o spędzeniu czasu z rodziną, inni pragną przeżyć przygodę życia. Taka może wiązać się z przypadkowym seksem, o którym - według najnowszych badań - marzą osoby, które wracają pod koniec grudnia do miasta rodzinnego. Dlaczego pragną go akurat wtedy? Eksperci znaleźli na to wyjaśnienie.