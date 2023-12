Zgodziła się na seks podtrzymujący. "Zaciskałam zęby i szłam do łóżka"

Mężczyzna w końcu sam do niej podszedł. Po chwili rozmowy zaprosił ją na randkę. - Było magicznie. Szybko poczuliśmy do siebie chemię - mamy podobne charaktery, ciągnęło nas do siebie - przyznaje. - Zaczęliśmy się spotykać, a potem już oficjalnie staliśmy się parą.