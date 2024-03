Buty Kwaśniewskiej to hit na wiosnę. Biją na głowę zwykłe szpilki

Kwaśniewska w butach, które możesz nosić 24 godziny na dobę

Ciekawy pomysł na czółenka Chanel miała też Aleksandra Kwaśniewska. Dziennikarka pokazała efekty na sesji zdjęciowej do magazynu "Viva!". Szerokie spodnie w kant, do tego dobry jakościowo kardigan i lekko falowany bob – w takim wydaniu 43-latka wygląda jak prawdziwa ikona stylu. Jeśli ostatnio szukałaś w sieci inspiracji na to, jak się ubrać do biura, żeby było i wygodnie, i elegancko, to właśnie znalazłaś idealną propozycję.