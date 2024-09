Małżeństwo zakończyło się skandalem. Tak dowiedziała się o zdradzie

Trzecim mężem Gładkowskiej był Włodzimierz Wróblewski, znany producent telewizyjny. Razem postanowili wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie urodził się ich syn Adam. Choć wyjazd do USA miał być dla aktorki nowym początkiem, to kolejne małżeństwo znów nie przetrwało próby czasu. Po rozwodzie Maria wróciła do Polski.