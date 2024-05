Wrzuć do butelki i zalej. Pozbędziesz się komarów na cały sezon

Sezon na komary zaczyna się na przełomie czerwca i lipca. To właśnie wtedy jest ich najwięcej. Można spotkać je wszędzie, nawet we własnym domu. Wlatują do nich przez okno.

Jak skutecznie bronić się przed komarami? Możesz skorzystać z gotowych repelentów lub wypróbować jeden z naturalnych sposobów walki z owadami. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o amerykańskiej metodzie odstraszania komarów. Na czym ona polega?

Jak odstraszyć komary?

Komary to gatunek owada z rodziny komarowatych. W Polsce występują tylko dwa gatunki komarów — brzęczący i widliszek. Samce żywią się nektarem kwiatów, zaś samice krwią ssaków. Owady są bardzo wrażliwe na zapachy. Część z nich działa na nie niczym magnez, podczas gdy inne je odstraszają.

Jakie zapachy odstraszają komary? Intensywna woń lawendy, cytroneli, eukaliptusa, mięty, goździków, sosny, trawy cytrynowej i cytryny. Jeśli chcesz uchronić się przed owadami, zainwestuj w olejki eteryczne dobrej jakości. Wystarczy, że wetrzesz je w ramy okien, parapety czy stolik nocny, a owady szybko uciekną z domu.

Przed wyjściem z domu rozcieńcz kilka kropel olejku eterycznego z odrobiną olejku lub masła do ciała (np. olej kokosowy, masło shea), a następnie wetrzyj go w kostki, szyję i nadgarstki. Owady nawet się do ciebie nie zbliżą.

Wrzuć do butelki i zalej wodą. Zapomnisz o komarach

W internecie pojawiła się nowa metoda na odstraszenie komarów, much i muszek owocówek. Jest w pełni naturalna i wpisuje się w metodę less waste, bowiem wykorzystuje składniki, które większość z nas ma w domu. Potrzebujesz tylko czterech rzeczy — plastikowej butelki, octu jabłkowego, cukru i skórki od banana. Pół litra wody wymieszaj ze szklanką cukru i szklanką octu jabłkowego. Weź do ręki nóż i butelkę, a następnie przetnij ją na pół. Wlej do niej przygotowany wcześniej roztwór, a na końcu wrzuć do niego pokrojoną w kostkę skórkę od banana. To tyle.

Tak przygotowany odstraszacz pozostaw na balkonie, parapecie czy w ogrodzie. Zapach skutecznie odstraszy komary, a także muchy i kleszcze. Jeśli przeszkadza ci intensywny zapach octu, możesz dodać kilkanaście kropel olejku eterycznego z lawendy, cytryny bądź eukaliptusa, który zneutralizuje przykry aromat, a zarazem wzmocni działanie roztworu.

