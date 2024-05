Już po południu nakładam pastę na ręcznik. Wreszcie mam spokój

Nie da się przed nimi uciec. Potrafią zrujnować przyjemny wieczór na działce czy chwilę oddechu na balkonie . Wlatują przez drzwi, okna – ba, przedostają się przez każdy dostępny otwór i nie dają w nocy spać . Uparte komary nie zniechęcają się łatwo, na szczęście istnieje sprawdzona metoda, aby je zniechęcić. Co ciekawe, wystarczy do tego zwyczajny produkt codziennego użytku, który każdy trzyma w domu.

Zależy ci na tym, aby skutecznie pozbyć się komarów, a jednak przy okazji nie wydać zbyt wielu pieniędzy ani nie narazić się na działanie ostrej chemii? To cudownie, bo do przygotowania domowego odstraszacza naprawdę nie potrzeba wiele. Wystarczy, że przygotujesz kawałek ręcznika papierowego, opakowanie pasty do zębów i zapałki (lub zapalniczkę).