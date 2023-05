Wrzuć do doniczki. Paproć od razu się zazieleni

Paproć to jedna z najstarszych roślin występujących na naszym globie. Naukowcy szacują, że trzy miliony lat temu liczbę gatunków paprotki można było liczyć w milionach. Obecnie, rozróżnia się 10 000 rodzajów tej rośliny, a w domach hodujemy zaledwie osiem z nich. Jak każda inna zieleń, paprocie mają swoje wymagania. Wyjaśniamy, jak o nią bdać i czym ją nawozić, aby bujnie rosła.

Wbrew obiegowej opinii, paprotka wcale nie jest łatwa w uprawie. Bywa kapryśna i nie znosi zmian, co stosunkowo łatwo zauważyć. Kiedy pielęgnacja jej nie pasuje, ten kwiat wręcz marnieje w oczach, a liście stają się żółte.

Paprotka musi być regularnie podlewana, a ziemia, w której jest hodowana, lekko wilgotna. Nie można jednak podlewać ją wodą z kranu. Do tego nada się tylko przegotowana odstana woda. Paprotka nie potrzebuje jej wiele — ten kwiat bardzo źle reaguje na przelanie. Dlatego też powinno hodować się ją w doniczce z drenażem.

Paproć kwitnie najintensywniej na przełomie wiosny i lata. W tym czasie powinno się ją odpowiednio nawozić. W tym celu można zaopatrzyć się w sklepowe nawozy do paproci albo przygotować domowy nawóz z węgla drzewnego.

Jak przygotować taki nawóz? Wystarczy skruszyć węgiel na możliwie najmniejsze kawałki lub pył. Tak przygotowany węgiel wymieszać z ziemią pod paprotką. W ten sposób, składniki z węgla będą powoli przenikać w głąb ziemi, odżywiając paprotkę. W krótkim czasie zauważysz, że roślina widocznie się rozrosła i pojawiły się na niej nowe liście. Ten zabieg powtarzaj raz na dwa tygodnie, aż do września.

