Wrzuć do muszli. W hotelach sprzątają tak po gościach

Utrzymanie czystości w toalecie nie jest proste, ponieważ codziennie, mimo używania kostek do WC, gromadzi się na niej brud. Dodatkowo, gdy mamy twardą wodę, szybko pojawia się osad z kamienia i żółte zacieki, a chemiczne detergenty przeznaczone do czyszczenia ubikacji kończą się wyjątkowo szybko.

Aby przygotować pastę wystarczy wymieszać ze sobą łyżkę soli, łyżkę dowolnego proszku do prania oraz trzy łyżki octu. Tak przygotowaną miksturę należy rozprowadzić na ściankach toalety, pozostawić na kilka minut, a następnie wyczyścić wnętrze szczotką do ubikacji, spuścić wodę i gotowe. Toaleta będzie lśnić jak nowa.

Jeśli po pierwszym przetarciu kamień lub uporczywe zabrudzenia nie znikną, warto nałożyć pastę na konkretne miejsce, przyłożyć do niego kawałek papieru toaletowego, aby mieszanka nie spłynęła i pozostawić na kilkanaście minut. Następnie jeszcze raz wyszorować szczotką i spłukać wodą.

Pastę można też wykorzystać do mycia zewnętrznych fragmentów muszli oraz do czyszczenia innych elementów łazienkowych, jak wanna czy umywalka.

Aby je przygotować, należy dobrze wymieszać ze sobą pół szklanki kwasku cytrynowego, 1/3 szklanki sody oczyszczonej, kilka kropel ulubionego olejku eterycznego i łyżkę wody. Następnie mieszankę przekładamy do foremek na lód, zabezpieczamy, wkładamy do zamrażalnika i gotowe. Domową kostkę wystarczy wrzucić do ubikacji, odczekać około 15 minut i spuścić wodę, a toaleta będzie czysta.