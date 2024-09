Ok, rozumiem

Wrzuć dwie tabletki do odpływu. Rozpuści cały brud

Zapchany odpływ uniemożliwia normalne korzystanie ze zlewu lub umywalki. Jeśli chcesz go odetkać, nie wykorzystując do tego żadnych silnych środków chemicznych, sięgnij po preparat, który kupisz w każdej aptece. Kosztuje niewiele, a działa niczym popularny udrażniacz.

Tłuszcz, brud, resztki jedzenia, włosy czy kosmetyki to tylko kilka produktów, które lądują w odpływach. Wymagają regularnego czyszczenia. Jeśli o tym zapomnimy, po czasie może dojść do poważnego zatkania. Okazuje się, że nie trzeba dzwonić po hydraulika czy stosować popularny udrażniacz do rur, aby odetkać odpływ. Wystarczy, że sięgniesz po jeden apteczny produkt, który najprawdopodobniej masz już w swoim domu.

Jak odetkać odpływ bez udrażniacza?

W takiej sytuacji większość z nas sięga po udrażniacz do rur. Produkt wykazuje się wysoką skutecznością, jednak nie jest pozbawiony wad. Bazuje na bardzo silnych substancjach chemicznych, które w kontakcie ze skórą mogą dotkliwie ją poparzyć.

Udrażniacz do rur można zastąpić naturalnymi produktami, które większość z nas ma w domu. Jednym z nich jest soda oczyszczona. Wystarczy wsypać opakowanie bezpośrednio do zapchanego odpływu, a następnie wlać do niego wrzątek i odczekać chwilę. Soda wyżre brud i pozbędzie się nieprzyjemnego zapachu.

W przypadku mocnego zatkania oprócz sody można wykorzystać ocet. Należy go podgrzać, a następnie wlać do rur i poczekać 10-15 minut. W tym czasie pojawi się charakterystyczne bulgotanie oraz piana. To całkowicie naturalne zjawisko, które ustąpi po kilku minutach.

Wrzuć do odpływu. W mig udrożni rury

Istnieje jeszcze jeden preparat, który działa jeszcze skuteczniej niż soda i ocet. Jest nim aspiryna. Zawarty w niej kwas acetylosalicylowy wchodzi w reakcję chemiczną z resztkami włosów, tłuszczem czy jedzeniem, całkowicie je rozpuszczając. Jak odetkać odpływ aspiryną?

Wrzuć dwie tabletki do odpływu, a następne wlej do niego litr wrzącej wody. Odczekaj 15-20 minut. Po tym czasie woda powinna zacząć schodzić. Ten patent można wykorzystać zarówno przy odpływie kuchennym, jak i łazienkowym.

