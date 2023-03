Wrzuć do toalety i odczekaj. Wyszoruj szczotką, a będzie lśnić jak hotelowa

Tradycyjne metody czyszczenia toalety nie zawsze zdają egzamin. Gdy muszla klozetowa jest pożółkła, pomóc mogą jedynie wybielacze lub sprawdzone, domowe sposoby. Druga z opcji jest zdecydowanie lepsza dla zdrowia domowników. Jak skutecznie doczyścić toaletę nie używając mocnej chemii?

Specyfik do zadań specjalnych

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyczyszczenie brudnej i pożółkłej toalety jest wykorzystanie do sprzątania tabletki do zmywarki. Specyfik wrzucamy do muszli klozetowej i czekamy, aż się rozpuści. Później chwytamy za szczotkę do toalety i dokładnie szorujemy jej wnętrze i spłukujemy wodę. Dzięki tej metodzie zniknie nie tylko brud, ale też nieprzyjemny zapach.

Jeśli toaleta jest bardzo zabrudzona, pozostaw tabletkę w muszli na kilka godzin. Po tym czasie przystąp do czyszczenia. W skrajnie trudnych przypadkach specyfik może przeleżeć w toalecie nawet całą noc. Jeszcze lepsze efekty uzyskamy, gdy do spłukiwania pozostałości po tabletce użyjemy ciepłej wody.

Wyłóż muszlę papierem toaletowym

W walce z brudną toaletą poradzą sobie także inne sposoby. Jednym z nich jest wyłożenie muszli klozetowej papierem toaletowym i nasączenie go octem. Warstwę papieru zostawiamy na kilka godzin lub całą noc. Następnym krokiem jest spuszczenie wody. Ocet doskonale rozprawi się z bakteriami i nieestetycznymi zaciekami.

Nie warto jednak przesadzać z ilością papieru. Jego nadmiar może zatkać odpływ i odciąć nas na jakiś czas od możliwości korzystania z toalety. Jeśli jednak doszłoby do takiej sytuacji, wykorzystajcie płyn do mycia naczyń i ciepłą wodę. To połączenie skutecznie odetka toaletę.

