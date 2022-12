Wrzuć do wiadra i przetrzyj płytki. Będą jak nowe

Domowy płyn do czyszczenia płytek

Do przygotowania domowej roboty płynu do czyszczenia płytek potrzebujesz dwóch sztuk tabletek do zmywarki i wiaderka z ciepłą wodą. Produkt do mycia wrzuć do pojemnika z cieczą, po czym dokładnie wymieszaj. Powstałą miksturą przecieraj kafelki, a następnie zmyj za pomocą czystej szmatki.