Prosty sposób na wyczyszczenie toalety. Nie potrzebujesz detergentów

Jak wykorzystać limonki do czyszczenia toalety? Wystarczy stworzyć z nich prostą mieszankę. Przygotuj cztery owoce, wyciśnij z nich sok i odstaw go na bok. Możesz wykorzystać go do gotowania lub przygotowania napojów. W sprzątaniu łazienki przydadzą się tylko skórki. Pokrój je na mniejsze kawałki, wsyp do blendera i dodaj odrobinę wody. Po pierwszym miksowaniu dolej więcej cieczy. Uważaj, aby nie przekroczyć wskazanej objętości mieszanki - powinna mieć około 600 mililitrów.