Wrzuć do wody i nagrzej. Piekarnik będzie jak nowy

Czyszczenie kuchni, a w szczególności piekarnika, wymaga znajomości sprytnych sposobów. I choć w sklepach nie brakuje dziś specjalistycznych środków chemicznych, które mają sobie poradzić z każdym problemem, można sięgnąć także po te domowe, które są równie skuteczne, a kosztują dosłowne grosze. Przedstawiamy jeden z nich.

Jak wyczyścić piekarnik?

Jednym ze najpopularniejszych sposobów na dokładne wyczyszczenie piekarnika jest ten z użyciem sody oczyszczonej. Choć jest on z pewnością skuteczny, istnieje także inny, który w zaledwie godzinę sprawi, że piekarnik będzie lśnił czystością. Wystarczy woda, naczynie żaroodporne i jedna kapsułka do zmywarki. Reszta zrobi się sama.

Cały proces rozpoczynamy od wyjęcia z piekarnika wszystkich akcesoriów. Następnie należy wstawić do środka naczynie żaroodporne i wlać do niego kilka szklanek wody. Potem wrzucić kapsułkę do zmywarki i nastawić piekarnik na 200 stopni. Całość zostawić na ok. godzinę. Po tym czasie wyjąć naczynie, a pozostałości - głównie tłuszcz, można zmyć ściereczką. Jeżeli to nie wystarczy, sięgnijmy po roztwór octu z wodą.

Wykorzystanie tabletki do zmywarki

Tabletka do zmywarki może przydać się również w poradzeniu sobie z zatkanym zlewem. Wystarczy napełnić szklankę gorącą wodą do połowy i wrzucić do niej kapsułkę do zmywarki. Gdy się rozpuści, wlać roztwór do zlewu i poczekać ok. 10 minut. Po tym czasie zalać wszystko ciepłą wodą. Roztwór należy wlewać do zlewu co dwa tygodnie.

Jeżeli chcesz skorzystać z innych sposobów na wyczyszczenie piekarnika, spróbuj triku z cytryną. Cytryna usunie brud, kamień oraz tłuszcz, a przy tym nabłyszczy powierzchnię.

