Wymieszaj i nałóż na deskę. W mig pozbędziesz się żółtych plam

Powierzchnia deski sedesowej ma to do siebie, że mimo czyszczenia detergentami pojawiają się na niej plamy i zacieki. Niestety, nie wszystkie detergenty, którymi sprzątamy w łazience, poradzą sobie z plamami na desce. Istnieje jednak domowy sposób, który kosztuje kilka złotych. Te dwa produkty w mig odnowią deskę klozetową.

Jeżeli na desce sedesowej w łazience pojawiły się plamy i zacieki, nie musicie kupować specjalnych i drogich detergentów chemicznych. Wystarczy, że użyjecie produktów, które zapewne macie w swoim domu. Jeden to pasta do zębów. Drugi - kwasek cytrynowy.

To, co należy zrobić, to wymieszać ze sobą pastę do zębów oraz kwasek cytrynowy. Powstałą mieszankę nałożyć na największe zabrudzenia na desce i pozostawić na ok. 30 min. Po tym czasie dokładnie wyszorować całą deskę sedesową i wytrzeć ją do sucha.