Wrzuć do zlewu torebkę po herbacie. Banalny trik ułatwi sprzątanie

Torebka po herbacie sprawdzi się m.in. jako nawóz do kwiatów. Oto jak go przygotujesz

Torebki po herbacie mają jeszcze więcej właściwości. Przydają się chociażby przy uprawie roślin domowych, ponieważ można je użyć jako nawóz do kwiatów. Jak to zrobić? Wystarczy bardzo prosty trik. Należy włożyć zużytą torebkę do wody i odstawić na kilka dni. Tak przygotowanym płynem możemy podlewać kwiaty, dzięki czemu będą lepiej odżywione. Możemy również umieścić torebkę po herbacie na dnie doniczki.