Wiele kobiet ma latem ten sam problem. Oto kilka niezawodnych sposobów

Ocierające się o siebie uda to bolesny problem. Latem, zwłaszcza podczas wysokich temperatur, przypadłość nasila się, powodując, że zamiast ulubionej sukienki część z nas decyduje się na spodnie. Nie jest to jednak koniecznie - wiele pań wymienia się coraz nowszymi patentami na to, by cieszyć się latem z noszenia ulubionej części garderoby,