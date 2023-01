Wsyp łyżkę do zlewu zamiast sody. Odpływ odetka się w mig

Jak nie dopuścić do zapchania zlewu? Ważne, żeby pamiętać, aby nie wrzucać do odpływu resztek jedzenia, a także fusów z herbaty czy kawy. Nie wolno także wlewać do odpływu gorącego tłuszczu np. z patelni, ponieważ zasklepia się on w rurach i przez to je zatyka.