Zawsze wrzucam foliówkę do prania. Genialny patent

O ile odkurzacz jest stosunkowo łatwo wyczyścić, o tyle przy pralce sprawa znacznie się komplikuje. Sierść zwierząt, która dostaje się do pralki, może zapchać filtr, co prowadzi do poważnych problemów z działaniem urządzenia.

Zwierzęta, takie jak psy i koty, tracą sierść, zwłaszcza wiosną i latem, kiedy ich futro dostosowuje się do zmieniających się warunków pogodowych. Bez względu na to, czy twój pupil ma długą, czy krótką sierść, czy może włosy, linienie jest nieuniknione. Aby zminimalizować ilość sierści w domu, niezbędne jest dokładne odkurzanie i czyszczenie ubrań rolką. Mimo to zdarza się, że pralka zapycha się przez nadmiar sierści.

Zapchana pralka to duży kłopot. Sierść zbiera się w filtrze pralki, a ten, nieczyszczony, może sprawić, że woda w urządzeniu będzie stała, przez co będą wydobywać się z niej nieprzyjemne zapachy. Co gorsza, zapach ten może przedostać się na wyprane ubrania. W skrajnych przypadkach niewyczyszczony filtr może zatrzymać pracę pralki.

Jednak istnieje genialny patent na czyste pranie, który nie kosztuje nic. Wystarczy wrzucić do bębna foliową reklamówkę wykonaną z cienkiego plastiku. To właśnie na torebce foliowej osadzą się włosy i sierść, dzięki czemu nie będą widoczne na ubraniach. Ponadto proszek osadzi się na folii, przez co lepiej się rozpuści, a dobrze rozpuszczony proszek to brak białych plam na materiale.

Jak to zrobić? Niewielką, foliową torebkę wrzuć do pustego bębna, a potem włóż do pralki brudne pranie. Pamiętaj jednak o tym, że plastik mięknie w temperaturze oscylującej pomiędzy 60-70 stopni Celsjusza, więc zastosuj ten patent tylko wtedy, kiedy chcesz wyprać pranie w 30 bądź 40 stopniach Celsjusza.

