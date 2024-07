Posyp patelnię i przetrzyj. W mig zalśni czystością

Chociaż większość z nas decyduje się na użycie druciaka, jednak częste korzystanie z tej metalowej gąbki może prowadzić do uszkodzenia sprzętu. Istnieje jednak alternatywny sposób, który pozwoli ci usunąć wszystkie zabrudzenia z dna patelni. Ten sposób od jakiegoś czasu zdobywa na popularności na Tik Toku.

Shaba, użytkowniczka TikToka, która publikuje pod nickiem "theshabakitchen", podzieliła się trikiem, który pozwala usunąć wszystkie zabrudzenia z patelni. Składniki, które są potrzebne do wyczyszczenia patelni, najprawdopodobniej już posiadasz w swoim domu. Potrzebujesz sody oczyszczonej, płynu do mycia naczyń, soli, a także octu spirytusowego i... chusteczek .

Aby przeprowadzić ten zabieg, na spodzie patelni rozsyp sól i sodę oczyszczoną. Oba składniki powinny dokładnie pokryć powierzchnię. Następnie, polej je obficie płynem do mycia naczyń. Zmieszaj wszystko ze sobą za pomocą szorstkiej gąbki lub druciaka, aby powstała gęsta pasta. Wetrzyj tę pastę dokładnie w powierzchnię, a następnie przykryj całość warstwą papieru lub chusteczek.

Na końcu polej chusteczki octem. Pamiętaj, że do tego zabiegu nadaje się wyłącznie ocet spirytusowy. Pozostaw chusteczki na patelni na 15 minut, a w przypadku mocnych zabrudzeń - na 25 minut. Po upływie tego czasu zdejmij chusteczki i przetrzyj nimi powierzchnię patelni. Po zabrudzeniach nie powinno być już śladu. Ten sposób możesz zastosować również do czyszczenia garnków czy blaszek do pieczenia.