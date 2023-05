Wrzuć gąbkę do prania. Uciążliwy problem zniknie

Można za to ograniczyć rozprzestrzenianie się sierści po domu. Warto zainwestować w porządną szczotkę do wyczesywania sierści. Przyda się taka, która dostanie się aż do podszerstka. Sierść pupila powinno się wyczesywać taką szczotką przynajmniej raz w tygodniu. Warto przeprowadzić ten zabieg na dworze albo chociaż na balkonie, zbierając sierść np. do woreczka i potem ją wyrzucając. Dzięki temu, w domu będzie jej o wiele mniej, a co za tym idzie, nie będzie ona osadzać się na ubraniach.