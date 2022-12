Wrzuć garść. Choinka natychmiast przestanie gubić igły

Choinka się sypie? Spróbuj triku z monetami

Choinka postoi także dłużej, jeśli wykorzystamy sprytne sztuczki do przedłużenia jej życia. Jeśli trzymamy drzewko w stojaku z wodą, warto wsadzić do niej kilka miedzianych monet, które zatrzymają rozwój grzybów, glonów i bakterii. Podobnie zresztą sprawdzi się to przy trzymaniu ciętych kwiatów w wazonie.