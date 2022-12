Zanim kupisz choinkę, sprawdź jedno. Nie dasz się nabić w butelkę

Trudno sobie wyobrazić świąteczne klimaty bez bożonarodzeniowego drzewka. Iglaste drzewko, przyozdobione lampkami, bombkami i łańcuchami to tradycja od wielu pokoleń. Niestety ścięte żywe rośliny szybko gubią igiełki, co dzieje się z różnych powodów. Zanim kupimy choinkę, warto spojrzeć na nią oczami fachowca. Na co przy wyborze drzewka zwraca uwagę ogrodnik?