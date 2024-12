Wrzuć garść do stojaka. Nie będzie gubić igieł

Kupno prawdziwej żywej choinki, która sprawi, że cały dom będzie pachniał lasem, to dla wielu osób w święta coroczna tradycja. Dawniej problemem była jej utylizacja, jednak obecnie różne fundacje i zakłady komunalne wyszły w tym zakresie Polakom naprzeciw. Pozostał jeden kłopot. Żywa choinka niezmiennie oznacza codzienne zamiatanie lub odkurzanie spadających igieł . Da się jednak tego uniknąć. Wystarczy kilka prostych trików.

Jednym ze skutecznych sposobów aby zmniejszyć ilość gubionych igieł jest wrzucenie kilku miedzianych monet do stojaka z wodą, w którym stoi choinka.

Miedź ma właściwości bakteriobójcze , co eliminuje szkodliwe mikroorganizmy osłabiające drzewko. Dzięki temu choinka będzie dłużej świeża i straci mniej igieł.

