Wrzuć i zamknij pojemnik. Po brudzie nie będzie śladu

Do plastikowych, kuchennych pojemników najczęściej trafiają pokrojone warzywa, niedojedzony obiad, poszatkowane zioła czy dania posiłki do pracy. Te małe pudełka sprawdzą się w naprawdę wielu sytuacjach, lecz bywają sytuacje kiedy materiał zabarwi się na kolor sosu. Na pewno zdarzyło ci się, to gdy spakowałaś do pudełka curry lub spaghetti bolognese.