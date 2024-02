Wsmaruj w brud. Piekarnik będzie jak nowy

Unikaj chemicznych produktów, których cząsteczki mogą przeniknąć do żywności. W przypadkach, gdy woda z octem okazuje się niewystarczająca, warto poszukać mocniejszych alternatyw. Jedną z takich metod jest użycie wody z sodą oczyszczoną. W proporcjach 1:1 wymieszaj składnik do momentu uzyskania gęstej papki. Następnie za pomocą gąbki wyszoruj powierzchnię piekarnika. Do mieszanki można dodać łyżeczkę płynu do mycia naczyń, co wzmocni działanie mikstury. Możesz też pozostawić domowy peeling z sody i wody, aby wzmocnić jego działanie. Po około 30 minutach przetrzyj piekarnik wilgotną szmatką i dokładnie przemyj go ciepłą wodą.